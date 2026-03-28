Штурмовая группа ВС России заставила ВСУ в панике бежать с опорного пункта

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российская штурмовая группа в ходе зачистки лесного массива вместе с артиллеристами уничтожила опорный пункт ВСУ, вызвала в рядах боевиков панику и обратила противника в бегство, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство рассказало о работе штурмовой группы под командованием лейтенанта Руслана Попкова. Бойцы на важном направлении наступления российских войск обнаружили опорный пункт ВСУ с глубокоэшелонированной обороной. Противник установил минно-взрывные заграждения и оборудовал замаскированные огневые точки.
"Проведя разведку местности с применением квадрокоптера, штурмовикам удалось незаметно подобраться к позициям обороняющихся боевиков. Обезвредив минные заграждения, а затем, используя рельеф местности, укрывающий от огня противника, группа заняла удобную, обзорную огневую позицию в готовности атаковать", - говорится в сообщении.
После этого группа провела доразведку, а Попков затем передал координаты обнаруженных средств поражения противника на командный пункт российских артиллеристов. Они нанесли удар, в результате которого был уничтожен наблюдательный пункт боевиков, а также замаскированная огневая точка.
При этом сам командир, как рассказали в Минобороны, в ходе стремительного боя уничтожил двух украинских боевиков.
"Внезапность действий штурмовой группы дезорганизовала оборону и вызвала панику в рядах противника. В результате прицельного огня из стрелкового оружия, точной корректировки огня артиллерии, противник был вытеснен с занимаемых позиций и обращен в бегство", - добавили в МО РФ.
Уточняется, что успех был достигнут за счёт своевременных и грамотных действий группы. Вражеский опорный пункт полностью перешел под контроль ВС РФ, кроме того, были созданы условия для продвижения второго эшелона российских подразделений, рассказали в Минобороны.