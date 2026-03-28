Россияне нарастили долю сбережений в рублях до рекордных 95 процентов

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россияне нарастили долю рублевых вкладов в банках в феврале до рекордных 95%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.

Для сравнения, в феврале 2025 года доля рублевых вкладов россиян составляла 94,2%, в том же месяце 2024 года - 91,2%, 2023 года - 89,1%, а 2022 года - 79,6%.