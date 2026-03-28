Рейтинг@Mail.ru
Американские морпехи прибыли на Ближний Восток
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 28.03.2026 (обновлено: 21:15 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/usa-2083526042.html
Американские морпехи прибыли на Ближний Восток
Десантное судно ВМС США USS Tripoli прибыло на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил Америки. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T19:15:00+03:00
2026-03-28T21:15:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083526631_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1d515145e76b5525b60605ec5ff27c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Американские морпехи прибыли на Ближний Восток

CENTCOM: десантный корабль ВМС США Tripoli прибыл на Ближний Восток

© Фото : U.S. Central Command/XАмериканские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli
Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli
© Фото : U.S. Central Command/X
Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Десантное судно ВМС США USS Tripoli прибыло на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил Америки.
«

"Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства", — говорится в публикации в соцсети X.

Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя
26 марта, 08:00
В середине марта газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что базирующееся в Японии судно USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк — морского хаба в Персидском заливе, где расположены объекты нефтяной инфраструктуры страны.
Операция США и Израиля против Исламской Республики Иран длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала