Американские морпехи прибыли на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Десантное судно ВМС США USS Tripoli прибыло на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил Америки.
«
"Десантный корабль класса America является флагманом боеготовной амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, в состав которого входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства", — говорится в публикации в соцсети X.
В середине марта газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что базирующееся в Японии судно USS Tripoli и находящиеся на нем морпехи направляются на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе.
Многие специалисты увязывают это с возможной операцией по захвату иранского острова Харк — морского хаба в Персидском заливе, где расположены объекты нефтяной инфраструктуры страны.
Операция США и Израиля против Исламской Республики Иран длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
Накануне источник в силовых структурах ИРИ сообщил РИА Новости, что Тегеран не планирует прекращать боевые действия и готов усилить атаки.