Эксперт объяснил, почему Украина не поддержала резолюцию ООН против рабства

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Позиция Украины при голосовании в ГА ООН по вопросам трансатлантической работорговли обусловлена её критической зависимостью от Запада, заявил РИА Новости Лотфи Сур, профессор университета имени Мустафы Стамбули в Маскаре, Алжир.

"Что касается Украины , её решение воздержаться при голосовании объясняется чистым геополитическим прагматизмом. Находясь в полной экзистенциальной зависимости от военной и финансовой поддержки евроатлантической оси, Киев не может позволить себе голосовать вместе с Россией Китаем против западных дипломатических интересов", - отметил эксперт.

В свою очередь европейские страны, по мнению профессора, воздержались из опасений быть принужденными к выплате компенсаций за столетия экономической эксплуатации.

Великобританию, Бельгию и "Решение воздержаться от голосования, принятое европейскими странами, включая Францию Германию , является попыткой балансировать. Эти страны признают моральный ужас рабства (вспомнить хотя бы французский закон Тобира, признающий это явление преступлением против человечности). Однако они не хотят подвергать себя международно-правовой ответственности, которая налагала бы на них репарации, призванные возместить ущерб нескольких столетий экономической эксплуатации", - подчеркнул эксперт.

США и Израиль , считает Лотфи Сур, проголосовали против резолюции, опасаясь сопоставления трансатлантической торговли с Холокостом. Аргентина же просто солидаризировалась с позицией двух своих союзников.

"Вашингтон обеспокоен тем, что выплата компенсаций за действия, которые не были незаконными на момент их совершения, может открыть своеобразный ящик Пандоры. Более того, использование термина "тягчайшее преступление против человечности" неприемлемо для этих стран. Для Израиля и, в некоторой степени, для США эта формулировка воспринимается как попытка сопоставить эту трагедию с абсолютной уникальностью Холокоста. Нынешние власти Аргентины полностью перезагрузили отношения с этими двумя странами, нарушив традиционную солидарность глобального Юга в этих вопросах", - сказал он.