В Харьковской области двух священников насильно мобилизовали из монастыря
РИА Новости, 28.03.2026
В Харьковской области двух священников УПЦ силой мобилизовали прямо из монастыря
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Иеромонах Арсений Хибин сообщил, что сотрудники военкомата и службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в мужской монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Изюм Харьковской области и насильно мобилизовали его и архимандрита Леонтия.
Речь идет о мужском монастыре УПЦ в честь Песчанской иконы Пресвятой Богородицы.
"Сегодня в наш монастырь ворвались представители СБУ и ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и, применив физическую силу, похитили архимандрита Леонтия и меня, иеромонаха Арсения. Нас привезли в отдел ТЦК и держат под замком. Просим ваших молитв!" - написал Хибин на странице монастыря в социальной сети Facebook*.
В монастыре приостановили прием треб, рассказал иеромонах.
Власти Украины организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в государстве. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды Украины вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России