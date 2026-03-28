В Госдуме назвали недопустимым сценарием передачу Украине ядерного оружия - РИА Новости, 28.03.2026
17:03 28.03.2026
В Госдуме назвали недопустимым сценарием передачу Украине ядерного оружия
В Госдуме назвали недопустимым сценарием передачу Украине ядерного оружия - РИА Новости, 28.03.2026
В Госдуме назвали недопустимым сценарием передачу Украине ядерного оружия
Передача Украине ядерного оружия является недопустимым сценарием, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T17:03:00+03:00
2026-03-28T17:03:00+03:00
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, михаил шеремет, владимир зеленский, мария захарова, госдума рф, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме назвали недопустимым сценарием передачу Украине ядерного оружия

Шеремет: в руках Украины ядерное оружие станет угрозой всему миру

Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Передача Украине ядерного оружия является недопустимым сценарием, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.
"Ядерное оружие - это, прежде всего, ответственность, а в руках террориста Зеленского оно станет угрозой всему миру. Предоставление Украине права на ядерное оружие - недопустимый сценарий", - сказал Шеремет.
По его словам, появление на Украине ядерного оружия сродни хаосу, который нельзя допустить всему международному сообществу.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что появление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию Киевом, в том числе против своих же спонсоров.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
