Сотрудники ТЦК на Украине мобилизовали монаха из монастыря УПЦ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отца Власия, он уже прошел военно-врачебную комиссию и отправлен в учебный центр ВСУ, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ.
На Украине мобилизовали священнослужителя УПЦ
8 ноября 2025, 15:15
"Представители ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря, когда тот выполнял послушание на территории рядом с обителью", - говорится в сообщении в Telegram-канале Союза православных журналистов.
По данным СПЖ, священнослужителя за полчаса провели через военно-врачебную комиссию и отправили в учебный центр.
Власти Украины организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в государстве. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды Украины вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.