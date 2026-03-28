Назван штат США, где задерживают больше всего украинцев

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миграционная служба США чаще всего задерживает выходцев с Украины в штате Вашингтон, свидетельствуют данные американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Данные охватывают период с октября 2020 года до декабря 2024 года, то есть за четыре полных финансовых года и два месяца 2025 финансового года, который исчисляется с 1 октября календарного года по 30 сентября следующего года. В документах не уточняется, сколько среди задержанных числится мужчин и женщин.

Явный всплеск задержаний, как проанализировало РИА Новости, пришелся на 2022 финансовый год, тогда в общей сложности было задержано 188 человек, из которых 19 - по уголовным обвинениям. Для сравнения: за 2021 финансовый год с момента ведения статистики было 20 задержаний, а в 2023 финансовом году – 77.

Больше всего задержаний – 114 случаев – было проведено в Сиэтле , штат Вашингтон . Именно там, как сообщала газета Seattle Times, находится одна из крупнейших и быстрорастущих украинских диаспор в США . По ее данным, на начало 2026 года она превысила 110 тысяч человек, а с 2022 года, когда началась специальная военная операция РФ , в штат прибыло более 20 тысяч украинцев.

Согласно статистике миграционной службы, с октября 2020 по декабрь 2024 года было выдворено 166 выходцев с Украины : 27 в связи с уголовными правонарушениями, 139 – в связи с нарушениями миграционного законодательства.

Лидирует опять штат Вашингтон с 32 случаями, за ним следует Нью-Джерси , откуда выдворили 22 человека. При этом самый высокий показатель, как выяснило РИА Новости, пришелся на 2024 финансовый год – 46 выдворений.