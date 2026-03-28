Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/ukraina-2083489159.html
Назван штат США, где задерживают больше всего украинцев
Миграционная служба США чаще всего задерживает выходцев с Украины в штате Вашингтон, свидетельствуют данные американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости, 28.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20260328/ukraina-2083449241.html
https://ria.ru/20260328/bankrotstvo-2083359748.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Миграционная служба США чаще всего задерживает выходцев с Украины в штате Вашингтон, свидетельствуют данные американского правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Данные охватывают период с октября 2020 года до декабря 2024 года, то есть за четыре полных финансовых года и два месяца 2025 финансового года, который исчисляется с 1 октября календарного года по 30 сентября следующего года. В документах не уточняется, сколько среди задержанных числится мужчин и женщин.
Явный всплеск задержаний, как проанализировало РИА Новости, пришелся на 2022 финансовый год, тогда в общей сложности было задержано 188 человек, из которых 19 - по уголовным обвинениям. Для сравнения: за 2021 финансовый год с момента ведения статистики было 20 задержаний, а в 2023 финансовом году – 77.
Больше всего задержаний – 114 случаев – было проведено в Сиэтле, штат Вашингтон. Именно там, как сообщала газета Seattle Times, находится одна из крупнейших и быстрорастущих украинских диаспор в США. По ее данным, на начало 2026 года она превысила 110 тысяч человек, а с 2022 года, когда началась специальная военная операция РФ, в штат прибыло более 20 тысяч украинцев.
Согласно статистике миграционной службы, с октября 2020 по декабрь 2024 года было выдворено 166 выходцев с Украины: 27 в связи с уголовными правонарушениями, 139 – в связи с нарушениями миграционного законодательства.
Лидирует опять штат Вашингтон с 32 случаями, за ним следует Нью-Джерси, откуда выдворили 22 человека. При этом самый высокий показатель, как выяснило РИА Новости, пришелся на 2024 финансовый год – 46 выдворений.
Полных данных за 2025 финансовый год пока нет. РИА Новости направило запрос в миграционную службу США с просьбой раскрыть статистику за 2025 финансовый год, однако на момент публикации данного материала ответа не получило.
В миреВашингтон (штат)СШАСиэтл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала