11:51 28.03.2026
Европа обязательно будет спонсировать Украину, считает эксперт
Политолог Дмитрий Журавлев считает, что Европа будет спонсировать Киев, но непонятно как. РИА Новости, 28.03.2026
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Политолог Дмитрий Журавлев считает, что Европа будет спонсировать Киев, но непонятно как.
"Европа обязательно будет их (Украину - ред.) спонсировать, но пока непонятно как, потому что пока они с Будапештом торгуются, что венграм дадут европейский кредит, если они не будут голосовать против кредита Украине. Доторгуются или не доторгуются - непонятно, потому что в Венгрии идет подготовка к выборам, и это очень важно", - сказал Журавлев интернет-изданию "Лента.ру", добавив, что "в этой ситуации венгры за транш Украине голосовать не будут".
Эксперт отметил, что оружие, которое получит Украина, будет американское, потому что европейское "пока слабовато". Политолог считает, что Штаты не будут "ввязываться всерьез" в конфликт с Украиной, а только заработают, в то время как Германия, Франция и Англия - будут.
«
"Хватит им бюджетных денег, не хватит. Своих тугриков они могут выпустить бесконечное количество. Для оплаты рабочим на военных заводах этого хватит", - сказал Журавлев в беседе с изданием.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
