Экс-советник Трампа спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 28.03.2026
06:46 28.03.2026 (обновлено: 08:01 28.03.2026)
Экс-советник Трампа спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине
Экс-советник Трампа спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться к концу лета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
«
"Я думаю, что к концу этого лета война в конечном итоге закончится, и перед промежуточными выборами (в конгресс США - ред.) мы получим окончательное соглашение", - считает Пападопулос.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Трамп хочет достичь прекращения огня между Россией и Украиной, заявил Рубио
Вчера, 15:40
По его мнению, процесс урегулирования ускоряется благодаря курсу президента США Дональда Трампа, для которого завершение конфликта было одним из ключевых предвыборных обещаний, а также из-за растущей заинтересованности европейских стран в восстановлении своих экономик.
Как считает Пападопулос, это будет выгодно не только сторонам конфликта, но и мировой экономике в целом.
Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. Они предусматривают переизбрание всей палаты представителей и примерно одной трети состава сената.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Сальдо допустил прекращение конфликта на Украине в этом году
05:53
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.
 
