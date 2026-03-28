Экс-советник Трампа спрогнозировал, когда закончится конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться к концу лета, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.

« "Я думаю, что к концу этого лета война в конечном итоге закончится, и перед промежуточными выборами (в конгресс США - ред.) мы получим окончательное соглашение", - считает Пападопулос.

По его мнению, процесс урегулирования ускоряется благодаря курсу президента США Дональда Трампа , для которого завершение конфликта было одним из ключевых предвыборных обещаний, а также из-за растущей заинтересованности европейских стран в восстановлении своих экономик.

Как считает Пападопулос, это будет выгодно не только сторонам конфликта, но и мировой экономике в целом.