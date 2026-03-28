"Главная угроза". На Западе набросились на НАТО из-за Украины

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Политики Европы раскритиковали генсека НАТО Марка Рютте за поддержку президента США Дональда Трампа в его действиях против Ирана, ослабляющих прокси-войну с Россией, пишет Strategic Culture.
"Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на этой неделе подвергся шквалу общественных оскорблений со стороны европейских политиков и СМИ. Эти ссоры никак не связаны с принципиальным осуждением того, что Рютте поддержал действий Трампа против Ирана. Тревога связана со страхом, что конфликт ослабляет прокси-войну против России, которую европейцы хотят приоритизировать. <…> Европейские политики, которые в основном выступают в роли вассалов Вашингтона, обвинили одного из своих же за то, что он сторонник Трампа", — говорится в публикации.
В то же время авторы материала отмечают, что тем же европейцам, крайне агрессивно настроенным в отношении России и обвиняющим в слепом трампизме генсека НАТО, ничего не мешает выдвигать обвинения и в отношении Ирана.
"Европейские политики, такие как президент Финляндии Александр Стубб и комиссар по иностранным делам Европейского союза Кая Каллас, выразили опасения именно потому, что, по их словам, Россия — главная угроза для трансатлантического региона. <…> Европейские лидеры, за почетными исключениями, проявили полную трусость, не осудив незаконную агрессию Трампа против Ирана. К сожалению, европейцы осуждали Иран за его законно оправданный ответ на самооборону и ответные атаки на базы США и Израиля", — подчеркивается в статье.
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.