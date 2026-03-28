Каллас устроила перепалку с Рубио из-за Украины, пишет Axios

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас горячо поспорили о роли США в урегулировании украинского конфликта на встрече министров "Группы семи", пишет портал Axios.
«
"Каллас… раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву", — говорится в сообщении.
«
"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем (из процесса урегулирования – ред.)", — сказал госсекретарь, как утверждается, на повышенных тонах.
В результате несколько европейских министров поспешили вмешаться в накалившуюся ситуацию, заверив, что хотят продолжения посредничества США в рамках переговоров по Украине, добавляется в материале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, а США сосредоточились на другом. Позднее он подчеркнул, что Москва ожидает нового раунда, но место и время встречи по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии Соединенных Штатов провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.