На Западе рассказали об особом ударе США по Украине

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Энергетический кризис, начавшийся после нападения США и Израиля на Иран, больно ударил по Вооруженным силам Украины, пишет L'AntiDiplomatico.
"Энергетический кризис <…> после фактического закрытия морского сообщения в Ормузском проливе, начинает ощущаться далеко за пределами Ближнего Востока. На этот раз тревогу бьют не фондовые биржи или мировые рынки, а передовые линии Украины, где дефицит топлива становится настоящей проблемой для военных операций киевского режима", — говорится в публикации.
Вместе с тем в статье подчеркивается, что боеспособность украинских подразделений полностью зависит от внешних поставок.
"Украинские офицеры и солдаты осуждают ограничения на использование дизельного и бензинового топлива для бронетехники, артиллерии и танков. Офицер, непосредственно осведомленный о ситуации, описал тревожную картину: "Цены на топливо ужасны. Даже в вооруженных силах мы сейчас крайне ограничены". <…> В середине марта министр энергетики уже сообщил парламенту (Раде), что Украина импортирует около 85 процентов своего топлива и практически полностью зависит от европейских и американских поставщиков", — указывает издание.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.