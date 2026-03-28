Россиянка Партнова была помощницей арестованного по делу о ее убийстве

УФА, 28 мар - РИА Новости. Россиянка Вероника Партнова была помощницей арестованного по подозрению в ее убийстве в Таиланде уфимца Ильдара Мухаметзянова, рассказал РИА Новости его друг и коллега Роман Петров.

"Раз он там жил со своей помощницей (Вероникой Партновой - ред.), то, наверно, уже с женой расстался", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что с самой помощницей не знаком.

По словам Петрова, в последний раз он видел Мухаметзянова летом 2025 года, а незадолго до нового года они разговаривали по видеосвязи. Он уточнил, что у Мухаметзянова есть ребенок и на тот момент была жена, а в семье, по его словам, были прекрасные отношения.