В Тюмени задержали двух женщин по подозрению в поджоге военкомата

ТОБОЛЬСК, 28 мар – РИА Новости. Две женщины оперативно задержаны в Тюмени при пожаре у военкомата, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В местных пабликах со ссылкой на очевидцев сообщается, что женщина якобы пыталась поджечь здание, кинув в него бутылки с зажигательной смесью, что привело к возгоранию коврика у входной двери. Огонь потушен до прибытия пожарных.