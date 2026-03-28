"Приведет к гибели". В США пришли в ужас из-за плана Трампа по Ирану

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X призвал президента США Дональда Трампа не начинать наземную операцию в Иране.
"Пожалуйста, скажите мне, что он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) не собирается отдать приказ нашим воздушно-десантным войскам и морской пехоте начать наземную операцию в Иране с большими потерями. Атаку, которая, вероятно, не принесет ничего существенного в оперативном плане, но приведет к гибели множества американцев. <…> Пожалуйста", — написал он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".
"Огромный ущерб". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США
27 марта, 17:51