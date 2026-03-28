Трамп заявил, что на месте Байдена не стал бы помогать Украине

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал бы оказывать помощь Киеву, если бы был президентом вместо бывшего американского лидера Джо Байдена, поскольку украинский конфликт не касается Штатов.
«
"Украина – это не наша война, но мы им помогли. Если бы я был президентом, я бы не дал никакой помощи. Эта война никогда бы не началась. Но президентом был человек с очень низким IQ, и он понятия не имел, что это такое", - сказал Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами.
17 марта, 19:42
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Соединенные Штаты хотят увидеть завершение конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.