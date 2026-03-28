Трамп заявил, что на месте Байдена не стал бы помогать Украине

"Украина – это не наша война, но мы им помогли. Если бы я был президентом, я бы не дал никакой помощи. Эта война никогда бы не началась. Но президентом был человек с очень низким IQ, и он понятия не имел, что это такое", - сказал Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами.