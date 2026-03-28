Трамп заявил о скором наступлении эпохи свободного Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ближний Восток якобы максимально близок к наступлению новой свободной эпохи на фоне продолжающейся эскалации вокруг Ирана.

« "Мы как никогда близки к становлению Ближнего Востока, который наконец станет свободным", - сказал Трамп на форуме в Майами.

В Вашингтоне ранее заявляли, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.

При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.