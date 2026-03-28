https://ria.ru/20260328/tramp-2083440314.html
Трамп заявил о скором наступлении эпохи свободного Ближнего Востока
Трамп заявил о скором наступлении эпохи свободного Ближнего Востока - РИА Новости, 28.03.2026
Трамп заявил о скором наступлении эпохи свободного Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ближний Восток якобы максимально близок к наступлению новой свободной эпохи на фоне продолжающейся эскалации вокруг... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T01:29:00+03:00
2026-03-28T01:29:00+03:00
2026-03-28T01:29:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260327/tramp-2083192191.html
https://ria.ru/20260328/tramp-2083439965.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил о скором наступлении эпохи свободного Ближнего Востока
Трамп: Ближний Восток близок к наступлению новой свободной эпохи
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ближний Восток якобы максимально близок к наступлению новой свободной эпохи на фоне продолжающейся эскалации вокруг Ирана.
«
"Мы как никогда близки к становлению Ближнего Востока, который наконец станет свободным", - сказал Трамп на форуме в Майами.
В Вашингтоне ранее заявляли, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.