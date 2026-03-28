"Было бы здорово": Трамп выступил с заявлением о переговорах с Ираном

ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США ведут переговоры с Ираном, будет здорово, если удастся "что-нибудь придумать", утверждает президент США Дональд Трамп.
«
"Сейчас мы ведем переговоры (c Ираном - ред.), и было бы здорово, если нам удастся что-нибудь придумать", - сказал Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Майами.
Американский лидер добавил, что Ирану следует разблокировать Ормузский пролив.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
