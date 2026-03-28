Трамп в шутку назвал Ормузский пролив своим именем

"Им (Ирану - ред.) придётся открыть пролив Трампа. Я имею в виду Ормузский, извините", - пошутил Трамп, выступая на форуме в Майами.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом затруднено судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.