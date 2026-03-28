Эксперт рассказал о зажировке амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Амурские тигры в дикой природе в России перед зимой набирают большой вес, чтобы выживать в суровом климате Дальнего Востока, рассказал РИА Новости гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Если юг Приморья балует тигров мягкостью климата, то, начиная с континентальной части Приморского края, не говоря уже о Хабаровском крае, зимы действительно суровые: минус 40 градусов, в определенные периоды зимы - глубокий плотный снег. И, естественно, представителям южной фауны без специальной подготовки в таких условиях не выжить, поэтому тигры в России к зиме набирают вес за счет накопления жира", - сказал собеседник агентства.
Арамилев отметил, что тигру при этом нужно соблюдать баланс: набрать большой вес, но жировые массы должны быть распределены равномерно, чтобы зверь мог успешно охотиться.
"К зиме идёт достаточно большой набор массы. Когда люди, не работающие постоянно с тиграми, видят фотографии бенгальского или суматранского тигра, то они кажутся им худыми. Либо когда летом видят амурского тигра, им тоже кажется, что он истощен и ему требуется помощь. "Летний" тигр от "зимнего" тигра достаточно сильно отличается – у него даже контуры тела другие из-за жировых накоплений", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, амурский тигр – единственный подвид, который к зиме обзаводится зимним мехом – он более плотный и пушистый.
"Он позволяет тиграм ночевать на снегу. Зимняя шерсть придает объем, а если тигр еще и "вспушит" ее, например, перед атакой, то кажется огромным. Тем не менее, большой набор массы не мешает им охотиться: если ты не будешь успешно охотиться, у тебя не будет массы. Если мы видим зимой большого упитанного тигра, это значит, что он успешно охотится. (В противном случае – ред.) в условиях отрицательных температур тигр бы довольно быстро сбрасывал вес", - отметил Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.