В МИД России призвали Пакистан и Афганистан вместе бороться с терроризмом

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия призывает Пакистан и Афганистан не конфликтовать, а совместно решать проблему присутствия на афганской территории террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.
"Без сомнения, проблема присутствия в Афганистане ряда террористических организаций действительно существует. Однако, на наш взгляд, и об этом мы неоднократно заявляли на различных уровнях, решать ее Кабулу и Исламабаду следует сообща, взаимодействуя, а не конфликтуя. Призываем афганских и пакистанских друзей к партнерству на контртеррористическом треке. В одиночку терроризм не победить", - сказал Кабулов.
При этом он воздержался давать оценку того, сколько может продлиться нынешний виток афгано-пакистанского военного противостояния.
"У конфликта есть "история". Исламабад не первый год обвиняет власти Афганистана в нежелании принять практические меры по пресечению деятельности укрывшихся на афганской территории антипакистанских террористических группировок, прежде всего Движения талибов Пакистана. И воздушные удары, как утверждают пакистанцы, наносятся именно по базам и инфраструктуре Движения талибов Пакистана", - пояснил Кабулов.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.