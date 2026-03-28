04:18 28.03.2026
В МИД России призвали Пакистан и Афганистан вместе бороться с терроризмом
Россия призывает Пакистан и Афганистан не конфликтовать, а совместно решать проблему присутствия на афганской территории террористических группировок, заявил в... РИА Новости, 28.03.2026
https://ria.ru/20260227/rossiya--2077047840.html
https://ria.ru/20260317/pakistan-2081135027.html
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия призывает Пакистан и Афганистан не конфликтовать, а совместно решать проблему присутствия на афганской территории террористических группировок, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел Замир Кабулов.
«
"Без сомнения, проблема присутствия в Афганистане ряда террористических организаций действительно существует. Однако, на наш взгляд, и об этом мы неоднократно заявляли на различных уровнях, решать ее Кабулу и Исламабаду следует сообща, взаимодействуя, а не конфликтуя. Призываем афганских и пакистанских друзей к партнерству на контртеррористическом треке. В одиночку терроризм не победить", - сказал Кабулов.
Россия призвала Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
При этом он воздержался давать оценку того, сколько может продлиться нынешний виток афгано-пакистанского военного противостояния.
«
"У конфликта есть "история". Исламабад не первый год обвиняет власти Афганистана в нежелании принять практические меры по пресечению деятельности укрывшихся на афганской территории антипакистанских террористических группировок, прежде всего Движения талибов Пакистана. И воздушные удары, как утверждают пакистанцы, наносятся именно по базам и инфраструктуре Движения талибов Пакистана", - пояснил Кабулов.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400
