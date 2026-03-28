Эксперт объяснил, можно ли говорить “да” незнакомцам по телефону
Эксперт объяснил, можно ли говорить “да” незнакомцам по телефону - РИА Новости, 28.03.2026
Эксперт объяснил, можно ли говорить “да” незнакомцам по телефону
В сети часто пугают: скажешь незнакомцу по телефону "да" — спишут деньги через биометрию. Насколько это правда и чем на самом деле опасны разговоры с... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T03:10:00+03:00
2026-03-28T03:10:00+03:00
2026-03-28T04:20:00+03:00
синергия
россия
мошенничество
общество
артем аксянов
россия
синергия, россия, мошенничество, общество, артем аксянов
Синергия, Россия, Мошенничество, Общество, Артем Аксянов
Эксперт объяснил, можно ли говорить “да” незнакомцам по телефону
Аналитик Аксянов предостерег от длительных разговоров с незнакомцами по телефону
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
В сети часто пугают: скажешь незнакомцу по телефону "да" — спишут деньги через биометрию. Насколько это правда и чем на самом деле опасны разговоры с неизвестными номерами, агентству "Прайм
" рассказал директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов.
Само по себе слово "да" не дает мошенникам доступа к счету, объяснил эксперт. Биометрические системы требуют предварительной регистрации и оснащены алгоритмами антиспуфинга, которые отличают живого человека от записи. Однако реальная угроза — клонирование голоса с помощью нейросетей.
"Современные инструменты клонирования голоса способны построить точную цифровую копию вашей речи. Мошенники это знают и действуют методично: звонят под видом операторов, проводят "опросы", разыгрывают разговоры — и все это время пишут ваш голос. Чем больше данных, тем точнее получится копия", — предупредил Аксянов.
Синтезированный голос используют, чтобы звонить родственникам или коллегам и выманивать деньги. Такие случаи уже зафиксированы: клонированные голоса применялись для оформления несанкционированных корпоративных финансовых операций. Главная защита — не вступать в длительные разговоры с незнакомцами. Если номер незнакомый, а собеседник давит или делает странные паузы, лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру, заключил Аксянов.