ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Малая Корчаковка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Белый Колодезь, Покаляное и Верхняя Писаревка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
