Суд обратил имущество умершего экс-мэра Вологды в доход государства

19:53 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/sud-2083530356.html
Вологодский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, умершего в сентябре, РИА Новости, 28.03.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар – РИА Новости. Вологодский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, умершего в сентябре, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
В октябре 2025 года, судебная пресс-служба сообщала о прекращении уголовного дела против Шулепова в связи с его смертью. Шулепов обвинялся в том, что в бытность главой Вологды получал денежные средства и услуги имущественного характера от представителей коммерческих организаций в обмен на незаконные действия в их пользу на общую сумму более 11 миллионов рублей. Пресс-служба регионального управления ФСИН сообщала, что 17 сентября Шулепов скончался в областной клинической больнице, где проходил лечение.
Согласно сообщению судебной пресс-службы региона, в Вологодском городском суде рассмотрен иск первого заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства полученного коррупционным путем имущества Шулепова "и оказывавших ему содействие физических и юридических лиц".
"Суд, исследовав материалы дела, решил: все заявленные в исковом заявлении объекты недвижимости, транспортные средства марок Lexus, BMW, маломерное судно и денежные средства обратить в доход государства", - говорится на странице областной пресс-службы судов в соцсети "ВКонтакте".
Как уточняется, Генпрокуратура просила суд обратить в доход государства 47 объектов недвижимости (часть из которых расположена в Москве), транспортные средства, а также денежные средства на счетах на сумму более 72 миллионов рублей, наличность в размере 16,7 тысячи долларов и 20 тысяч евро, которая была изъята в ходе расследования уголовного дела, а также денежные средства в размере 61,4 миллиона рублей (эквивалент стоимости проданных объектов в Сочи).
Ранее, в сентябре, производство по этому делу приостанавливалось в связи со смертью Шулепова до определения его правопреемников и истечения шестимесячного срока для принятия наследства. Впоследствии производство по делу было возобновлено, добавили в судебной пресс-службе.
