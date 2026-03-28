США заявили, что поразили более 11 тысяч целей в ходе операции против Ирана - РИА Новости, 28.03.2026
23:34 28.03.2026
США заявили, что поразили более 11 тысяч целей в ходе операции против Ирана
Соединенные Штаты якобы поразили уже свыше 11 тысяч военных целей в ходе операции против Ирана, утверждает Центральное командование вооруженных сил США... РИА Новости, 28.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, вооруженные силы сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Вооруженные силы США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты якобы поразили уже свыше 11 тысяч военных целей в ходе операции против Ирана, утверждает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
Как следует из информации, выложенной CENTCOM в соцсети X, на данный момент США якобы поразили более 11 тысяч целей, включая свыше 150 поврежденных или уничтоженных кораблей.
Как утверждает CENTCOM, ВВС США совершили более 11 тысяч боевых вылетов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранСШАИзраильВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
