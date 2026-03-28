В Нью-Йорке десятки тысяч человек вышли на митинг против Трампа - РИА Новости, 28.03.2026
21:57 28.03.2026
В Нью-Йорке десятки тысяч человек вышли на митинг против Трампа
В Нью-Йорке десятки тысяч человек вышли на митинг против Трампа - РИА Новости, 28.03.2026
В Нью-Йорке десятки тысяч человек вышли на митинг против Трампа
Десятки тысяч человек вышли в субботу в Нью-Йорке на митинг против политики американских властей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T21:57:00+03:00
2026-03-28T21:57:00+03:00
нью-йорк (город)
сша
вашингтон (штат)
в мире, нью-йорк (город), сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
В Нью-Йорке десятки тысяч человек вышли на митинг против Трампа

РИА Новости: многотысячный митинг против правительства США проходит в Нью-Йорке

Вид на вечерний Манхэттен. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 28 мар - РИА Новости. Десятки тысяч человек вышли в субботу в Нью-Йорке на митинг против политики американских властей, передает корреспондент РИА Новости.
Протест проходит под лозунгом No Kings ("нет королям"). Предыдущая серия аналогичных митингов в одном только Нью-Йорке, где акция состоялась в октябре, собрала, по данным полиции, свыше 100 тысяч человек. В этот раз организаторы ожидают еще больше участников.
Вышедшие на субботнюю акцию американцы митингуют против политики администрации президента США Дональда Трампа, в том числе его внешнеполитического курса и действий иммиграционной полиции (ICE).
Митинг начался в 14.00 (21.20 мск) возле Центрального парка (в районе Седьмой авеню), активисты планируют пройти маршем до Таймс Сквер.
Близлежащие к митингу улицы перекрыты, в том числе грузовиками (это мусоровозы и другая уборочная техника). Заметно усиление полиции. Пока что акция проходит мирно.
Протесты одновременно проходят в Вашингтоне и других городах США. Наиболее масштабные манифестации No Kings должны состояться в городе Миннеаполис, штат Миннесота, где в прошлом году протестовали против убийства нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции.
