В Нью-Йорке десятки тысяч человек вышли на митинг против Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 мар - РИА Новости. Десятки тысяч человек вышли в субботу в Нью-Йорке на митинг против политики американских властей, передает корреспондент РИА Новости.

Протест проходит под лозунгом No Kings ("нет королям"). Предыдущая серия аналогичных митингов в одном только Нью-Йорке , где акция состоялась в октябре, собрала, по данным полиции, свыше 100 тысяч человек. В этот раз организаторы ожидают еще больше участников.

Вышедшие на субботнюю акцию американцы митингуют против политики администрации президента США Дональда Трампа , в том числе его внешнеполитического курса и действий иммиграционной полиции (ICE).

Митинг начался в 14.00 (21.20 мск) возле Центрального парка (в районе Седьмой авеню), активисты планируют пройти маршем до Таймс Сквер.

Близлежащие к митингу улицы перекрыты, в том числе грузовиками (это мусоровозы и другая уборочная техника). Заметно усиление полиции. Пока что акция проходит мирно.