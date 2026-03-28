02:37 28.03.2026
Договоры по стратегической стабильности для США устарели, заявили в Госдуме
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США считают устаревшей систему договоров по стратегической стабильности, а их видение новой системы сейчас немного нереалистично, заявил на вопрос РИА Новости первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне.
"Американская сторона сейчас скорее исходит из того, что… вся эта система договоров, которая существовала в области контроля над вооружениями, ядерного нераспространения, вся эта система устарела", - заявил он на вопрос агентства на пресс-конференции.
По оценке Никонова, администрация Соединенных Штатов заинтересована в том, чтобы сделать процесс переговоров по вопросу стратегической стабильности многосторонним, включив в него Китай. Однако Пекин, по словам парламентария, не очень заинтересован в том, чтобы присоединяться к этим вопросам, пока не достигнет состояния, близкого к паритету с Вашингтоном.
"С нашей стороны мы хотели бы видеть в таком случае за столом переговоров и европейские ядерные державы, ну и ядерные державы из клуба де-факто ядерных держав", - уточнил российский парламентарий.
"Есть здесь большой комплекс вопросов. Мне кажется, что американская позиция здесь немного нереалистична… вряд ли можно надеяться о том, что эта американская формула в ближайшее время будет реализована", - заключил он.
 
