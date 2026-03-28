https://ria.ru/20260328/ssha-2083439612.html
Глава делегации Госдумы в США рассказал, что россияне думают об этой стране
РИА Новости, 28.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_5424d635560ecb5997707c065918ee01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Никонов: США не могут шокировать современного россиянина
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Глава российской парламентской делегации, заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") на вопрос РИА Новости о впечатлениях от США после визита в Вашингтон сказал, что Штаты не могут шокировать современного россиянина, поскольку РФ во многом вырвалась вперед.
"Америка не может производить шокирующего впечатления на наших соотечественников", - сказал Никонов
.
Он напомнил, что впервые был в США
был в 1982 году как участник сборной СССР
по дебатам. "Тогда Америка
была открытием по сравнению с советскими временами, другой цивилизацией. Сейчас даже внешние различия исчезают, в чем-то Россия
вырывается вперед", - сказал Никонов.
"Вашингтон меняется очень мало, почти не меняется", - добавил он.
Как отметил многократно бывавший в Штатах законодатель, главное, что бросилось в глаза в ходе нынешней поездки - многоуровневые ограждения вокруг Белого дома.
Никонов добавил, что в последний раз был в США в 2010 году.
"Вашингтон не изменился, изменились настроения", - сказал Никонов.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса и чиновниками администрации США.