01:19 28.03.2026
Глава делегации Госдумы в США рассказал, что россияне думают об этой стране
Глава делегации Госдумы в США рассказал, что россияне думают об этой стране

Никонов: США не могут шокировать современного россиянина

Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Глава российской парламентской делегации, заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия") на вопрос РИА Новости о впечатлениях от США после визита в Вашингтон сказал, что Штаты не могут шокировать современного россиянина, поскольку РФ во многом вырвалась вперед.
"Америка не может производить шокирующего впечатления на наших соотечественников", - сказал Никонов.
Он напомнил, что впервые был в США был в 1982 году как участник сборной СССР по дебатам. "Тогда Америка была открытием по сравнению с советскими временами, другой цивилизацией. Сейчас даже внешние различия исчезают, в чем-то Россия вырывается вперед", - сказал Никонов.
"Вашингтон меняется очень мало, почти не меняется", - добавил он.
Как отметил многократно бывавший в Штатах законодатель, главное, что бросилось в глаза в ходе нынешней поездки - многоуровневые ограждения вокруг Белого дома.
Никонов добавил, что в последний раз был в США в 2010 году.
"Вашингтон не изменился, изменились настроения", - сказал Никонов.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса и чиновниками администрации США.
