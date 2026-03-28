Глава делегации Госдумы в США усомнился в возможности снятия санкций
США, вероятно, не отменят антироссийские санкции до конца президентского срока Дональда Трампа, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава российской... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T00:41:00+03:00
2026-03-28T01:35:00+03:00
Никонов: США, вероятно, не отменят антироссийские санкции до конца срока Трампа
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США, вероятно, не отменят антироссийские санкции до конца президентского срока Дональда Трампа, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава российской парламентской делегации, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
"Мой ответ - скорее нет", – сказал Никонов
в ответ на соответствующий вопрос.
ак заявил парламентарий, против РФ введено столько санкций, что сложно говорить о вероятности их скорого снятия в таком объеме. "Некоторые введены по процедуре, которая потребует решений Конгресса", - сказал российский законодатель.
"Какие-то единичные санкции могут отменяться, но я не думаю, что это будет скоро", - отметил Никонов, добавив, что США "не любят снимать с санкционного крючка".