Глава делегации Госдумы в США усомнился в возможности снятия санкций

ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США, вероятно, не отменят антироссийские санкции до конца президентского срока Дональда Трампа, заявил в ответ на вопрос РИА Новости глава российской парламентской делегации, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

"Мой ответ - скорее нет", – сказал Никонов в ответ на соответствующий вопрос.

ак заявил парламентарий, против РФ введено столько санкций, что сложно говорить о вероятности их скорого снятия в таком объеме. "Некоторые введены по процедуре, которая потребует решений Конгресса", - сказал российский законодатель.