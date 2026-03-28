Депутаты Госдумы обсуждали в США тему Украины, заявил глава делегации
2026-03-28T00:30:00+03:00
Никонов: парламентарии во время визита в США обсудили в том числе тему Украины
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Российские депутаты обсудили с коллегами из США широкий круг вопросов, заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), возглавляющий парламентскую делегацию в Вашингтоне.
"Обсудили очень широкий круг вопросов, связанных и с проблемой стратегической стабильности, естественно, вопросы, связанные с Украиной", — сказал он на пресс-конференции по итогам визита.
Политик также уточнил РИА Новости, что стороны дискутировали о нераспространении ядерного оружия и запрете на его испытания.
По словам Никонова, американцы проявили интерес в преодолении барьеров в отношениях с Москвой
. При этом конгрессмены показали, что не боятся сопутствующих рисков.
"Уже можно сказать, что заработала группа по связям с конгрессом США, которая существовала в Госдуме
, но была безработной в последние годы. Очевидно, что в конгрессе будет создаваться группа по связям с Госдумой", — добавил депутат.
Между тем парламентарий призвал не ждать судьбоносных прорывов от состоявшегося визита.
В четверг и пятницу делегация Госдумы из пяти человек встречалась в Вашингтоне с коллегами из конгресса и чиновниками Белого дома.
Это первая поездка депутатов в США за последние годы. В 2014 году межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России, приостановили.