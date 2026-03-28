Заммэра Сочи уличили в махинациях с землей на 400 миллионов рублей

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Замглавы Сочи Евгений Горобец уличен в махинациях с землей на 400 миллионов рублей в обмен на фиктивное трудоустройство дочери, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По данным пресс-службы, в августе 2025 года Горобец "достиг договоренности с одним из предпринимателей о лоббировании его интересов и интересов подконтрольных ему юридических лиц".
«
"Так, в нарушение принципа равенства и состязательности при распределении муниципальной собственности Горобец предложил обеспечить предоставление юрлицу без проведения торгов в аренду с возможностью последующего приобретения земельного участка кадастровой стоимостью более 400 000 000 рублей в районе санатория "Волна" с целью реализации инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что личная заинтересованность обвиняемого выразилась "в возможности трудоустройства его дочери в коммерческую организацию с формальным выполнением должностных обязанностей, лояльным отношением и ежемесячным получением заработной платы".
Горобец арестован на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Накануне в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали замглавы администрации Сочи Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова. Уточнялось, что возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде. В субботу Рябцев был отправлен под домашний арест на два месяца по обвинению в посредничестве во взяточничестве, он был задержан при передаче взятки в 3,5 миллиона рублей, сообщали в пресс-службе судов региона.