Суд арестовал заммэра Сочи Горобца на два месяца
Суд арестовал замглавы Сочи Евгения Горобца на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T16:47:00+03:00
Заммэра Сочи Горобца арестовали по обвинению в злоупотреблении полномочиями
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Суд арестовал замглавы Сочи Евгения Горобца на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«
"Центральным районным судом города Сочи
рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Горобца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ
… Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, счел необходимым ходатайство удовлетворить. Горобец заключен под стражу. Срок меры - два месяца, до 26 мая 2026 года", - говорится в сообщении
.
По данным пресс-службы, Горобец предложил обеспечить предоставление юрлицу без проведения торгов в аренду с возможностью последующего приобретения земельного участка кадастровой стоимостью более 400 миллионов рублей в районе санатория "Волна" для реализации инвестиционного проекта - в обмен на фиктивное трудоустройство его дочери в коммерческую организацию.
В пятницу РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники УФСБ России
по Краснодарскому краю
задержали замглавы администрации Сочи
Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова. Было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде.
В субботу Рябцев был отправлен под домашний арест на два месяца по обвинению в посредничестве во взяточничестве, он был задержан при передаче взятки в 3,5 миллиона рублей, сообщали в пресс-службе судов региона.