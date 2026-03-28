Суд арестовал заммэра Сочи Горобца на два месяца

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Суд арестовал замглавы Сочи Евгения Горобца на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

« "Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Горобца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ … Суд, рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, счел необходимым ходатайство удовлетворить. Горобец заключен под стражу. Срок меры - два месяца, до 26 мая 2026 года", - говорится в сообщении

По данным пресс-службы, Горобец предложил обеспечить предоставление юрлицу без проведения торгов в аренду с возможностью последующего приобретения земельного участка кадастровой стоимостью более 400 миллионов рублей в районе санатория "Волна" для реализации инвестиционного проекта - в обмен на фиктивное трудоустройство его дочери в коммерческую организацию.

В пятницу РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали замглавы администрации Сочи Горобца, директора правового департамента Романа Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова. Было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде.