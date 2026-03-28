Главу департамента администрации Сочи заподозрили в передаче взятки

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева задержали при передаче взятки в 3,5 миллиона рублей, ему предъявлено обвинение, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Суд избрал меру пресечения в отношении директора правового департамента администрации МО г.-к. Сочи… Из материалов, представленных суду, следует, что к Рябцеву с просьбой об оказании содействия в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка обратился его коллега из другого департамента администрации Сочи, действовавший в интересах третьего лица. Тогда, как считает следствие, у обвиняемого возник умысел, направленный на совершение посредничества во взяточничестве. Он сообщил о необходимости передачи ему 3,5 миллиона рублей для положительного решения вопроса с должностными лицами администрации г.-к. Сочи. В момент передачи денег Рябцев был задержан", - говорится в сообщении.
Суд отправил Рябцева под домашний арест на два месяца, до 26 мая. Как заявили в пресс-службе судов региона, Рябцев дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием.
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали замглавы администрации Сочи Евгения Горобца, директора правового департамента Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах в пятницу. Там уточняли, что возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде. Горобец также оказался фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями из-за фиктивного трудоустройства дочери, сообщили агентству в правоохранительных органах.
27 марта, 10:33