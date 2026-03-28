Главу департамента администрации Сочи заподозрили в передаче взятки

"Суд избрал меру пресечения в отношении директора правового департамента администрации МО г.-к. Сочи… Из материалов, представленных суду, следует, что к Рябцеву с просьбой об оказании содействия в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка обратился его коллега из другого департамента администрации Сочи, действовавший в интересах третьего лица. Тогда, как считает следствие, у обвиняемого возник умысел, направленный на совершение посредничества во взяточничестве. Он сообщил о необходимости передачи ему 3,5 миллиона рублей для положительного решения вопроса с должностными лицами администрации г.-к. Сочи. В момент передачи денег Рябцев был задержан", - говорится в сообщении.