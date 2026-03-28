13:36 28.03.2026 (обновлено: 16:42 28.03.2026)
Суд отправил под домашний арест главу департамента администрации Сочи
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Романа Рябцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере - ред.)… Рассмотрев представленные материалы, приняв во внимание доводы о том, что Рябцев дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием, суд удовлетворил заявленное ходатайство, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок меры - два месяца, до 26 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Рябцева задержали при передаче взятки в 3,5 миллиона рублей, уточнили в пресс-службе судов. По ее данным, к Рябцеву с просьбой оказать содействие в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка обратился его коллега "из другого департамента администрации Сочи, действовавший в интересах третьего лица". Тогда, как считает следствие, у обвиняемого "возник умысел, направленный на совершение посредничества во взяточничестве", и он сообщил о необходимости передачи ему 3,5 миллионов рублей для положительного решения вопроса с должностными лицами городской администрации.
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали замглавы администрации Сочи Евгения Горобца, директора правового департамента Рябцева и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах в пятницу. Там уточняли, что возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, речь идет о сумме почти в 12 миллионов рублей. Ачмизов находится под подпиской о невыезде. Горобец также оказался фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями из-за фиктивного трудоустройства дочери, сообщили агентству в правоохранительных органах.
Появились подробности задержания заммэра и двух чиновников в Сочи
Появились подробности задержания заммэра и двух чиновников в Сочи
27 марта, 09:57
 
