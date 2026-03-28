История шпиона Семена Калабалина, который помог Родине несмотря ни на что

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Семен Калабалин известен как главарь банды, чудом избежавший расстрела в СССР. Но главный парадокс в другом: его же наградил лично начальник "Смерша" Виктор Абакумов.

Как сложилась судьба Калабалина? И как он заслужил честное имя?

От попрошайничества до концлагеря

Семен Калабалин родился на Полтавщине в семье батраков. Уже в девять лет трудился пастухом. Случилось так, что местная помещица незаслуженно избила его. Мальчик не растерялся и в ответ ударил ее кнутом. Из-за этого ему пришлось бежать из дома.

Первое время юный Семен попрошайничал, бродил с цыганским табором, промышлял воровством и даже возглавлял шайку домушников. Повзрослев, прибился к отряду красных партизан под командованием брата Ивана.

Когда Ивана убили, Семен собрал собственный отряд "мстителей" для свершения правосудия над убийцами. Однако тот быстро превратился в обычную воровскую шайку, которую власти ликвидировали. По иронии судьбы руководил захватом старший брат Семена — Ефим, милицейский начальник.

Поблажек не было: Калабалина-младшего чуть было не приговорили к расстрелу. К счастью, из тюрьмы Семена забрал Антон Макаренко, советский писатель и педагог, который приехал "за пополнением" для своей собственной колонии — там он обучал непутевых детей искусству и наукам.

Калабалин пошел по стопам своего учителя, работал в разных детских воспитательных учреждениях, помогая оступившимся и трудным подросткам.

Во время войны попал в военную разведку, его забросили в тыл к врагу, но, к несчастью, его отряд засекли гитлеровцы. К месту выброски были направлены многочисленные вооруженные подразделения полицаев и местных националистов — бандеровцев. Семена Калабалина отправили в Холмский концлагерь № 319 "А" под Шепетовкой.

В школе Абвера

Однажды в лагерь наведался хорошо владеющий русским языком никому не известный офицер в чине ротмистра и предложил работать на Великую Германию. Калабалин согласился, так как видел в этом перспективу — либо бежать, либо работать на пользу своей Родины.

В Варшавской разведшколе Абвера курсант под псевдонимом Бестужев стал лучшим. Но по ночам "преданный нацист", смертельно рискуя, уговаривал других курсантов сдаться сразу после заброски в СССР.

Осенью 1942-го Калабалин вместе с очередной диверсионной группой был доставлен в район Арзамаса Горьковской области. Он сразу явился в органы НКВД и предоставил ценные сведения о деятельности вражеской разведшколы.

Наградили и в Германии, и в СССР

Абвер считал Калабалина одним из самых надежных агентов. Берлин жаждал информации: куда идут эшелоны с танками и "Катюшами", которые делают в Горьком? Под диктовку советского Генштаба Семен передавал дезинформацию стратегического масштаба.

В разгар Сталинградской битвы Семен сообщил гитлеровцам: эшелоны из Горького идут не на юг, к Сталинграду, а на запад — к Москве и Ржеву. Немцы поверили. Они держали резервы в центре, ожидая удара там, пока советские войска замкнули кольцо вокруг армии Паулюса на Волге.

За эту "ценнейшую" информацию Гитлер наградил своего агента Железным крестом. А в Москве практически в то же время глава "Смерша" Виктор Абакумов лично вручил Семену Калабалину орден Отечественной войны.

Шантаж и разоблачение

Возвратившись с войны, Семен Афанасьевич до конца жизни был директором колоний и детских домов в России, Грузии и на Украине. Уже после войны с ним произошла удивительная история.

Однажды он получил письмо от неразоблаченного агента — бывшего курсанта Варшавской школы Абвера, который в телепередаче узнал "агента Бестужева" и сделал опрометчивую попытку шантажировать Калабалина. С помощью Семена Афанасьевича затаившийся враг был обезврежен сотрудниками КГБ.