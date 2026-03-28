00:48 28.03.2026
Переводы через СБП станут доступны филиалам иностранных банков с 1 апреля
Логотип Системы быстрых платежей. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Переводы через систему быстрых платежей (СБП) станут доступны филиалам иностранных банков - прямым участникам платежной системы Банка России с 1 апреля. Это может подтолкнуть интерес зарубежных банков из дружественных стран к открытию своих филиалов в России, считают опрошенные РИА Новости аналитики и банкиры.
Старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов рассматривает предоставление филиалам иностранных банков возможности использования СБП как "очередной этап либерализации доступа иностранных банков из дружественных стран на российский банковский рынок".
"Нельзя отрицать, что расширение возможностей филиалов может подтолкнуть некоторые иностранные банки к открытию филиалов в России", - сказал он.
Аналитик пояснил, что в случае выхода на российский рынок филиалы иностранных банков смогут проводить через СБП не все виды операций, доступные российским банкам, а только те, которые разрешены им федеральным законом.
"В частности, они вправе совершать конверсионные операции наличной и безналичной иностранной валюты, а также осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета", - отметил он.
При этом филиалам иностранных банков по‑прежнему запрещено открывать и вести счета физических лиц, а также привлекать вклады. "Но Минфин выступал с предложением о снятии такого запрета, вероятно, это станет следующим этапом смягчения условий для иностранных филиалов", - спрогнозировал Жолобов.
Сроки зачисления средств при переводах через СБП, если одним из участников выступает филиал иностранного банка, могут быть технически более длительными по сравнению со стандартными переводами между российскими банками, обратил внимание аналитик. Такая операция может обрабатываться дольше, хотя внутри части системы в России перевод осуществляется мгновенно, сказал он.
Советник председателя совета директоров АО "Национальный Банк Сбережений" Оксана Скареднова считает, что если все участники корректно подключены и соблюдают требования СБП, переводы будут проходить в стандартном режиме - за секунды. "Любые отклонения скорее будут связаны с внутренними процедурами банка, а не с особенностями СБП как инфраструктуры", - добавила она.
