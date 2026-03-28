Характер боевых действий в Херсонской области изменился, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. В Херсонской области заметно изменились условия боевых действий, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
"Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже совсем не та, какой была два или три года назад. Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на этом участке", — рассказал он.
По его словам, сейчас зона тотального поражения дронами достигает минимум 15 километров по обе стороны реки.
"Это значит, что любое движение техники, лодок, личного состава моментально попадает в зону риска. Поэтому говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя. Это крайне сложная задача для любой стороны", — пояснил Сальдо.
В феврале источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что украинские военные, удерживавшие позиции на правом берегу Днепра, под ударами БПЛА и артиллерии оставляют первую линию береговой обороны в Антоновке и откатываются вглубь.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
