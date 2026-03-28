ВСУ воюют против мирного населения, заявил Сальдо

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины воюют против мирного населения, намеренно атакуя его, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Противник сейчас воюет не против наших Вооруженных сил, а просто против людей. Охотится за людьми", - сказал он.
Сальдо привел в пример случай, произошедший в начале марта, когда ВСУ атаковали мирных жителей, которые ждали, пока откроется магазин с продовольствием и гуманитарной помощью.
Он подчеркнул, что продовольствие доставляется в прифронтовые населенные пункты Херсонской области, несмотря на удары дронов ВСУ по мирным объектам.
"Продовольствие доставляется, водоснабжение там есть, энергоснабжение тоже. Несмотря ни на что, врачи там все равно работают, это героические люди", - сказал Сальдо.
В начале марта Сальдо сообщал, что дроны ВСУ атаковали людей у магазина в Алешках в Херсонской области, два человека погибли, 12 ранены.