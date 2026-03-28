ВСУ воюют против мирного населения, заявил Сальдо

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные формирования Украины воюют против мирного населения, намеренно атакуя его, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Противник сейчас воюет не против наших Вооруженных сил, а просто против людей. Охотится за людьми", - сказал он.

Сальдо привел в пример случай, произошедший в начале марта, когда ВСУ атаковали мирных жителей, которые ждали, пока откроется магазин с продовольствием и гуманитарной помощью.

Он подчеркнул, что продовольствие доставляется в прифронтовые населенные пункты Херсонской области , несмотря на удары дронов ВСУ по мирным объектам.

"Продовольствие доставляется, водоснабжение там есть, энергоснабжение тоже. Несмотря ни на что, врачи там все равно работают, это героические люди", - сказал Сальдо