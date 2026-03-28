В Сбербанке назвали преимущество цифрового рубля над криптовалютой - РИА Новости, 28.03.2026
08:22 28.03.2026
В Сбербанке назвали преимущество цифрового рубля над криптовалютой
В Сбербанке назвали преимущество цифрового рубля над криптовалютой - РИА Новости, 28.03.2026
В Сбербанке назвали преимущество цифрового рубля над криптовалютой
Преимущество цифрового рубля над криптовалютой заключается в том, что ни один цифровой актив не может быть платежным средством, рассказал в интервью РИА Новости РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T08:22:00+03:00
2026-03-28T08:22:00+03:00
технологии
сбербанк россии
технологии, сбербанк россии
Технологии, Сбербанк России
В Сбербанке назвали преимущество цифрового рубля над криптовалютой

Ведяхин: ни один цифровой актив не может быть платежным средством

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Цифровой рубль. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Преимущество цифрового рубля над криптовалютой заключается в том, что ни один цифровой актив не может быть платежным средством, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их.
"Криптовалюта и цифровой рубль - принципиально разные инструменты, они решают разные задачи, и прямой конкуренции между ними нет. Тем более что сегодня ни один цифровой актив не может быть платежным средством", - сказал он.
При этом Ведяхин отметил, что если посмотреть более широко, то эмиссия и оборот токенов в публичных блокчейнах дает возможности для развития финансовых продуктов: глобальное принятие актива и его оборот, единая среда для движения любых типов токенизированных активов, управление разными активами в одном смарт-контракте, участие финансовых посредников и компаний в создании и исполнении своих смарт-контрактов.
"В том числе благодаря этим возможностям мы в последние годы видим, как финтех стремительно развивается именно на базе публичных блокчейнов", - добавил он.
ТехнологииСбербанк России
 
 
