В РПЦ рассказали, что произойдет после Второго Пришествия
В РПЦ рассказали, что произойдет после Второго Пришествия - РИА Новости, 28.03.2026
В РПЦ рассказали, что произойдет после Второго Пришествия
Во время Второго Пришествия Христа по православному вероучению тела умерших будут восстановлены и соединены с душами, рассказал РИА Новости доцент Московской... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T07:23:00+03:00
2026-03-28T07:23:00+03:00
2026-03-28T07:23:00+03:00
московская духовная академия
Религия, Московская духовная академия
В РПЦ рассказали, что произойдет после Второго Пришествия
РИА Новости: священник Борисов: тела всех умерших соединят с душами
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Во время Второго Пришествия Христа по православному вероучению тела умерших будут восстановлены и соединены с душами, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов перед Лазаревой субботой.
«
"Для Церкви воскрешение Лазаря стало символом всеобщего воскрешения мертвых в конце времен. Во время Второго Пришествия Христа тела всех умерших восстановятся и соединятся с душами. Но речь не идет не о каком-то "зомби-апокалипсисе", а о преображении, преодолении привычных материальных рамок", – рассказал священник.
Лазарева суббота – предпоследняя суббота перед праздником Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 4 апреля. В этот день Церковь вспоминает о чуде воскресения Лазаря в Вифании, в доме которого не раз гостил Христос. Узнав о его болезни, Иисус с апостолами прибыл в Вифанию уже после того, как Лазарь умер и был похоронен, и на четвёртый день после смерти воскресил его, приказав покойному: "Лазарь, тебе говорю – восстань!".
Во время Лазаревой субботы продолжается предпасхальный пост, однако в этот день разрешено употреблять в пищу икру, а на следующий день, в Вербное воскресенье – и рыбу.