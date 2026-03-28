В РПЦ рассказали, что произойдет после Второго Пришествия

"Для Церкви воскрешение Лазаря стало символом всеобщего воскрешения мертвых в конце времен. Во время Второго Пришествия Христа тела всех умерших восстановятся и соединятся с душами. Но речь не идет не о каком-то "зомби-апокалипсисе", а о преображении, преодолении привычных материальных рамок", – рассказал священник.

Лазарева суббота – предпоследняя суббота перед праздником Пасхи, которая в 2026 году выпадает на 4 апреля. В этот день Церковь вспоминает о чуде воскресения Лазаря в Вифании, в доме которого не раз гостил Христос. Узнав о его болезни, Иисус с апостолами прибыл в Вифанию уже после того, как Лазарь умер и был похоронен, и на четвёртый день после смерти воскресил его, приказав покойному: "Лазарь, тебе говорю – восстань!".