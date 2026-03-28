"Росатом" в ближайшие дни эвакуирует еще две группы с АЭС "Бушер"
2026-03-28T15:39:00+03:00
В мире, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лихачев: в ближайшие дни с АЭС "Бушер" эвакуируют еще две группы сотрудников
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. "Росатом" в ближайшие дни начнет эвакуацию еще двух групп российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер", на площадке останутся несколько десятков человек, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
В субботу завершён очередной этап вывоза персонала с АЭС "Бушер
", все 163 сотрудника уже вернулись в Россию
, заявил Лихачев
.
"В процессе подготовки – вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома
".
Сейчас "Росатом" определяет тех, кто останется на площадке в составе минимально необходимой группы, задачей которой будет обеспечение работоспособности и сохранности оборудования на площадке, а также функционирование нашего поселка проживания персонала, отметил Лихачев.
"Думаю, это будет несколько десятков человек", - добавил он.