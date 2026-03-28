В Риме проходит шествие движения No Kings

Несколько тысяч человек принимают участие в шествии антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings, которое проходит в центре Рима в субботу днем,... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T20:17:00+03:00
В Риме проходит шествие антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings
РИМ, 28 мар - РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в шествии антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings, которое проходит в центре Рима в субботу днем, передает корреспондент РИА Новости.
Многочисленная колонна двинулась по улицам от центрального вокзала "Термини". К акции протеста присоединились антивоенные активисты, противники премьера Италии Джорджи Мелони
, сторонники Палестины
и участники профсоюзов и левых движений. Всех их объединяет протест против действий властей США
, Израиля
и НАТО
, политики военных расходов и милитаризации конфликтов.
Многотысячную толпу делят на колонны баннеры, за которыми выстроились представители той или иной группы протестующих. В середине шествия горизонтально растянут огромный флаг Палестины, с нескольких грузовиков выступают "заводящие" активисты. На растяжках содержатся призывы к разоружению, соблюдению трудовых прав, против расизма и репрессий.
Близлежащие улицы оцеплены усиленными патрулями правоохранителей. Ранее власти предупредили об опасности проникновения в ряды протестующих радикалов-анархистов. В небе над шествием барражирует вертолет.
Внепартийное движение No Kings зародилось в США как протест против администрации президента Дональда Трампа
. В субботу в США запланированы ряди крупных акций No Kings. Манифестации обещаны и в других городах Европы
.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.