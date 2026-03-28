Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/rim-2083532497.html
В Риме проходит шествие движения No Kings
Несколько тысяч человек принимают участие в шествии антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings, которое проходит в центре Рима в субботу днем,... РИА Новости, 28.03.2026
в мире
сша
израиль
джорджа мелони
дональд трамп
нато
италия
рим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083521714_0:161:1728:1133_1920x0_80_0_0_640cd0f9a61f73112b171b0abdf1ffea.jpg
https://ria.ru/20260328/vashington-2083529900.html
https://ria.ru/20260319/turtsiya-2081575077.html
сша
израиль
италия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083521714_0:0:1726:1294_1920x0_80_0_0_c726a21ad7326c5c487389d4c67d99ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Риме проходит шествие движения No Kings

© РИА Новости / Александр ЛогуновШествие антивоенного движения No Kings в Риме
Шествие антивоенного движения No Kings в Риме - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Александр Логунов
Шествие антивоенного движения No Kings в Риме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 28 мар - РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в шествии антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings, которое проходит в центре Рима в субботу днем, передает корреспондент РИА Новости.
Многочисленная колонна двинулась по улицам от центрального вокзала "Термини". К акции протеста присоединились антивоенные активисты, противники премьера Италии Джорджи Мелони, сторонники Палестины и участники профсоюзов и левых движений. Всех их объединяет протест против действий властей США, Израиля и НАТО, политики военных расходов и милитаризации конфликтов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
На улицах Вашингтона начался марш против политики Трампа
Вчера, 19:51
Многотысячную толпу делят на колонны баннеры, за которыми выстроились представители той или иной группы протестующих. В середине шествия горизонтально растянут огромный флаг Палестины, с нескольких грузовиков выступают "заводящие" активисты. На растяжках содержатся призывы к разоружению, соблюдению трудовых прав, против расизма и репрессий.
Близлежащие улицы оцеплены усиленными патрулями правоохранителей. Ранее власти предупредили об опасности проникновения в ряды протестующих радикалов-анархистов. В небе над шествием барражирует вертолет.
Внепартийное движение No Kings зародилось в США как протест против администрации президента Дональда Трампа. В субботу в США запланированы ряди крупных акций No Kings. Манифестации обещаны и в других городах Европы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Турецкая оппозиция на митинге в Стамбуле проклинала США
19 марта, 01:42
 
В миреСШАИзраильДжорджа МелониДональд ТрампНАТОИталияРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала