В Риме проходит шествие движения No Kings

РИМ, 28 мар - РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в шествии антивоенного и антиимпериалистического движения No Kings, которое проходит в центре Рима в субботу днем, передает корреспондент РИА Новости.

Израиля и Многочисленная колонна двинулась по улицам от центрального вокзала "Термини". К акции протеста присоединились антивоенные активисты, противники премьера Италии Джорджи Мелони , сторонники Палестины и участники профсоюзов и левых движений. Всех их объединяет протест против действий властей США НАТО , политики военных расходов и милитаризации конфликтов.

Многотысячную толпу делят на колонны баннеры, за которыми выстроились представители той или иной группы протестующих. В середине шествия горизонтально растянут огромный флаг Палестины, с нескольких грузовиков выступают "заводящие" активисты. На растяжках содержатся призывы к разоружению, соблюдению трудовых прав, против расизма и репрессий.

Близлежащие улицы оцеплены усиленными патрулями правоохранителей. Ранее власти предупредили об опасности проникновения в ряды протестующих радикалов-анархистов. В небе над шествием барражирует вертолет.

Внепартийное движение No Kings зародилось в США как протест против администрации президента Дональда Трампа . В субботу в США запланированы ряди крупных акций No Kings. Манифестации обещаны и в других городах Европы