Ученые назвали неочевидный симптом смертельного заболевания - РИА Новости, 28.03.2026
18:08 28.03.2026
Ученые назвали неочевидный симптом смертельного заболевания
Приступы эпизодической боли в правом плече могут быть ранними симптомами рака печени, пишет Mirror. РИА Новости, 28.03.2026
Mirror: эпизодическая боль в правом плече может быть симптомом рака печени

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Приступы эпизодической боли в правом плече могут быть ранними симптомами рака печени, пишет Mirror.
"Рак печени иногда может вызывать так называемую иррадиирущую или фантомную боль, когда дискомфорт ощущается в плече, а не в брюшной полости. Это происходит потому, что печень расположена близко к нервам, соединяющимся с плечом, поэтому раздражение может ощущаться в других частях тела", — цитирует издание слова Иржи Кубеша, радиолога-онколога и медицинского директора Центра протонной терапии в Праге.
Как предупредил эксперт, особенность данного вида рака заключается в том, что его симптомы на ранних стадиях остаются незаметными, из-за чего пациенты игнорируют их или списывают на что-то безобидное.
К другим симптомам заболевания относят желтуху, потерю аппетита, неконтролируемое снижение веса, боль в верхней части живота, расстройства пищеварения, слабость, а также общее недомогание.
Отмечается, что наличие этих признаков не обязательно означает наличие злокачественного новообразования, однако при сохранении недомогания необходимо обратиться к врачу.
