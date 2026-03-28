ПВО сбила 26 украинских дронов над Россией

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили с 11.00 до 20.00 мск в субботу 26 украинских дронов над Белгородской, Курской и Тульской областями, московским регионом и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.