"Удар в самое сердце". Предупреждение Путина встревожило Запад

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о кризисе в отношениях со странами Европы обнажило их противоречивую политику, пишет L' AntiDiplomatico.
"В период беспрецедентного энергетического кризиса Европа продолжает все более противоречивую политику: поддерживая продолжительное противостояние с Россией, она сталкивается со структурными проблемами в экономической и промышленной сферах. Заявления Владимира Путина о "кризисе" в отношениях между Москвой и континентом вписываются в этот контекст, но также поднимают неудобный вопрос: кто действительно платит самую высокую цену за разрыв отношений", — говорится в публикации.
"В период беспрецедентного энергетического кризиса Европа продолжает все более противоречивую политику: поддерживая продолжительное противостояние с Россией, она сталкивается со структурными проблемами в экономической и промышленной сферах. Заявления Владимира Путина о "кризисе" в отношениях между Москвой и континентом вписываются в этот контекст, но также поднимают неудобный вопрос: кто действительно платит самую высокую цену за разрыв отношений", — говорится в публикации.
"Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления. <…> Тем временем Москва действует по двойной логике. С одной стороны, она <…> оставляет открытой возможность диалога, с другой — укрепляет позиции на местах, стремясь усилить переговорные позиции", — резюмируется в публикации.
Путин накануне на совещании с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации заявил, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе и произошло это произошло не по вине Москвы.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. С начала месяца нефть Brent подорожала на 40%, удерживаясь вблизи ста долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 76%.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки ее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать дороже российские уголь, нефть и газ.