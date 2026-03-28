Путин рассказал о значении поддержки Говорухина на выборах в 2012 году

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что поддержка режиссера Станислава Говорухина в ходе президентских выборов 2012 года многое значила для него, а само решение режиссера возглавить предвыборный штаб стало неожиданным.
Об этом глава государства сказал в интервью для документального фильма Алисы Романовой "Народный избранник. Режиссёру, актёру и депутату Станиславу Говорухину исполняется 90 лет", показанный ИС "Вести" в субботу.
"Для меня это было большой честью, возглавил избирательный штаб в 2011-12 годах. Неожиданное было для меня с его стороны решение. Я ему очень благодарен до сих пор. Потому что поддержка такого авторитетного человека многое значила для меня", - вспоминает Путин.
Он отметил, что до этого не был лично знаком с Говорухиным, и многое, о чем он не знал, выяснилось уже в ходе общения с режиссером.
"Выяснилось, что кроме своего таланта - режиссерского, творческого таланта - Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он был человеком абсолютно бескорыстным и преданным России. Я и сейчас хочу сказать: "Станислав Сергеевич, спасибо", - добавил президент.
Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Как режиссер он снял такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", выступил автором сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". С 1993 по 2018 депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по культуре. Говорухин умер в 2018 году в возрасте 82 лет. В воскресенье, 29 марта исполняется 90 лет со дня его рождения.
