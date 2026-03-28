Концерт в Русском доме в Праге состоялся, несмотря на нападение

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Русский дом в Праге сообщил, что в учреждении состоялся концерт, несмотря на то, что в четверг оно подверглось атаке.
"Несмотря на предшествующую атаку, в Русском доме в Праге состоялся концерт. Программу "Русская песня сквозь времена" без преувеличения можно назвать уникальной по наполнению. В ней гармонично объединились произведения совершенно разных жанров: романсы, народные, бардовские песни, мелодии советских и нынешних времен", - сообщает учреждение в соцсетях.
Согласно сообщению, на мероприятии присутствовали представители дипломатических миссий дружественных стран, общественных организаций, любители русской культуры и ее богатой песенной традиции, а также многочисленные друзья Русского дома из числа чешских граждан и проживающих в Чехии соотечественников.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посла Чехии вызвали в пятницу в российское внешнеполитическое ведомство, ему заявлен решительный протест из-за атаки на Русский дом в Праге.
В четверг вечером неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание Русского дома в Праге, целились в окна библиотеки, сообщил РИА Новости глава культурного центра Игорь Гиренко. Полиция Праги заявила, что расследует нападение на Русский дом и разыскивает преступника.