Синоптик рассказал, когда в Московском регионе ожидается пик половодья

Люди во время прогулки в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Процессы весеннего половодья продолжаются в Московском регионе на фоне высоких температур и таяния снега, пик прохождения талых вод по рекам еще впереди, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

России Директор Гидрометцентра Сергей Борщ 20 марта в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" рассказал, что своего пика половодье в Центральном федеральном округе (ЦФО) обычно достигает в первой декаде апреля.

Telegram-канале. "На территории столичного региона продолжаются процессы весеннего половодья, а, учитывая выход на завершающий этап таяния снега и аномально высокие ожидаемые температуры воздуха, пик прохождения талых вод по рекам еще впереди", - написал Леус

Эксперт отметил, что в конце марта и первые два-три дня апреля в регионе будет спокойная, хотя и довольно облачная, но преимущественно сухая погода. По его словам, температура будет превышать климатическую норму на шесть-восемь градусов.

"В Москве до конца марта днем воздух будет прогреваться до плюс 15 - плюс 17 градусов, по области ожидаются плюс 13 - плюс 18 градусов, апрель начнется с еще более высоких температур: до плюс 17 - плюс 19 градусов, а к концу следующей рабочей недели температура опустится к значениям конца марта, при этом ночные температуры постепенно уходят из зоны заморозков", - добавил Леус.

Синоптик подчеркнул, что в такой ситуации активизируется таяние снега, которого в южных районах еще около четверти метра, что приведет в ближайшие два-три дня к росту уровня воды в реках региона на 20-70 сантиметров за сутки.

"Затопления поймы рек Северка и Пахра увеличатся, уровень воды приблизится к отметке бровки поймы на реках Нерская и Лусянка с возможностью выхода воды на пойму. В ближайшие двое-трое суток очистятся ото льда все реки Московского региона", - объяснил Леус.