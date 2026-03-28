Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Московском регионе ожидается пик половодья - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 28.03.2026 (обновлено: 18:07 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/polovode-2083520075.html
Синоптик рассказал, когда в Московском регионе ожидается пик половодья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080566338_0:292:2928:1938_1920x0_80_0_0_064df5fbab3df8290625e1535051e34e.jpg
https://ria.ru/20260328/pogoda-2083456231.html
https://ria.ru/20260328/liven-2083469329.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080566338_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_79a7a2f02164299280a2077dd036ecd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЛюди во время прогулки в Москве
Люди во время прогулки в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Люди во время прогулки в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Процессы весеннего половодья продолжаются в Московском регионе на фоне высоких температур и таяния снега, пик прохождения талых вод по рекам еще впереди, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Директор Гидрометцентра России Сергей Борщ 20 марта в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" рассказал, что своего пика половодье в Центральном федеральном округе (ЦФО) обычно достигает в первой декаде апреля.
"На территории столичного региона продолжаются процессы весеннего половодья, а, учитывая выход на завершающий этап таяния снега и аномально высокие ожидаемые температуры воздуха, пик прохождения талых вод по рекам еще впереди", - написал Леус в Telegram-канале.
Эксперт отметил, что в конце марта и первые два-три дня апреля в регионе будет спокойная, хотя и довольно облачная, но преимущественно сухая погода. По его словам, температура будет превышать климатическую норму на шесть-восемь градусов.
Москве до конца марта днем воздух будет прогреваться до плюс 15 - плюс 17 градусов, по области ожидаются плюс 13 - плюс 18 градусов, апрель начнется с еще более высоких температур: до плюс 17 - плюс 19 градусов, а к концу следующей рабочей недели температура опустится к значениям конца марта, при этом ночные температуры постепенно уходят из зоны заморозков", - добавил Леус.
Синоптик подчеркнул, что в такой ситуации активизируется таяние снега, которого в южных районах еще около четверти метра, что приведет в ближайшие два-три дня к росту уровня воды в реках региона на 20-70 сантиметров за сутки.
"Затопления поймы рек Северка и Пахра увеличатся, уровень воды приблизится к отметке бровки поймы на реках Нерская и Лусянка с возможностью выхода воды на пойму. В ближайшие двое-трое суток очистятся ото льда все реки Московского региона", - объяснил Леус.
Эксперт предупредил, что на водоемах, где еще сохраняется ледяной покров, его уже нельзя назвать сплошным: он может иметь недостаточные толщину и прочность - выход и выезд на лед опасны.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала