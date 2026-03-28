Астроном предупредил, что произойдет 9 июня

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Наиболее красивое соединение планет в 2026 году ожидается вечером 9 июня, когда Венера и Юпитер окажутся менее чем в двух градусах друг от друга, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
"Наиболее красивое соединение планет в 2026 году произойдет вечером 9 июня, когда Венера и Юпитер окажутся менее чем в двух градусах друг от друга. Это явление можно будет увидеть невооруженным глазом в течение двух часов после захода солнца в западной части неба", - рассказал собеседник.
9 марта, 03:32
По его словам, две планеты окажутся визуально рядом на небе.
"В условиях открытого западного горизонта должно быть видно и в городе, и за городом. Наблюдать можно с помощью бинокля, для большинства биноклей обе планеты должны поместиться в поле зрения", - уточнил Алексеев.